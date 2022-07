6ª edição do evento “12 horas de Capoeira” acontece de 21 a 23 de julho

Evento que acontece a cada três anos é muito aguardado por toda população e pelos atletas.

Varginha recebe a 6ª edição do evento “12 horas de Capoeira”, com diversas atividades para valorizar essa importante expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música.

Para o organizador e professor Osvaldo Henrique (Pé de Vento), o evento que acontece a cada três anos é muito aguardado por toda população e pelos atletas. “Reunimos centenas de pessoas de Varginha e região para acompanhar essa importante marca da nossa cultura”, destaca Pé de Vento.

As atividades começam na quinta-feira (21/07) com uma Roda de Confraternização na Casa da Capoeira e prosseguem com o 27º Batizado e Troca de Cordas na sexta e no sábado no Via Café Garden Shopping e uma passeata pelo Calçadão da Wenceslau Braz na manhã de sábado (confira a programação completa abaixo).

Fundação Cultural de Varginha

Os jogos abertos são uma competição de Capoeira, onde diversos capoeiristas do Brasil concorrem e disputam pelas melhores colocações em suas categorias. “A arbitragem avalia o desenvolvimento do jogo conforme a condição exigida dentro de cada graduação. Neste júri técnico de 2022, temos um profissional do RJ, um profissional de Uberaba/MG e um profissional da cidade de Marselha/França que irão avaliar as categorias”, ressalta Pé de Vento.

A iniciativa é da Casa da Capoeira e da Escola “Dendê Maruô”, que conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e da Relojoaria Central.

O evento tem a parceria do Via Café Garden Shooping, da Escola Marista Champagnat, do Grupo Unis e do Açaí Fruto Roxo.

Mais informações pelo telefone (35) 9 8864-3354.

Quinta-feira (21/07)

Roda de confraternização

Horário: 19h15

Local: Casa da Capoeira (Rua Silva Bittencourt, 500)

Vestimenta: à vontade

Público: aberto a todos

Sexta-feira (22/07)

27º Batizado e Troca de Cordas (crianças) / Jogos – categoria violinha

Horário: 19h15

Local: Via Café Garden Shopping

Vestimenta: uniforme branco

Público: aberto a todos

Sábado (23/07)

Batizado e troca de graduações + elevação de grau / etapa de eliminação dos jogos – categorias viola e médio / Passeata no Calçadão

Horário: 10h

Local: Casa da Capoeira (Rua Silva Bittencourt, 500)

Vestimenta: Calça branca + camiseta do evento

Público: aos inscritos

Aulão de Capoeira / Etapa de eliminação dos jogos – categoria Gunga e categoria graduados / instrutores

Horário: 15h15

Local: Escola Marista

Vestimenta: calça branca + camiseta do evento

Público: aos inscritos

Finais dos Jogos e premiações

Horário: 19h15

Local: Via Café Garden Shopping

Vestimenta: uniforme branco

Público: aberto a todos

Fundação Cultural de Varginha

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha