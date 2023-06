5º Seminário de Patrimônio Cultural reúne gestores de mais de 30 cidades da região em Varginha

O evento foi uma oportunidade para discutir os desafios e oportunidades de conciliar o desenvolvimento do turismo de Varginha e região

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Na tarde da última quarta-feira (21/06), a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria de Turismo e Comércio, realizou o V Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha. O evento reuniu gestores, conselheiros municipais de cultura, turismo e patrimônio, estudantes, pesquisadores, professores, empresários, profissionais ligados à área de várias de diversas cidades da região para discutir o tema “Patrimônio, Turismo e Gastronomia”.

Durante a abertura do simpósio, o reconhecimento do “Caso do ET e a Identidade Varginhense” foi oficializado como Patrimônio Imaterial da cidade pelo vice-prefeito, Leonardo Ciacci e pelo presidente do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural, José Manoel Magalhães, que juntos assinaram o decreto e os livros de registro.

O seminário contou com um painel sobre “Cafés especiais e cachaças artesanais – tradição e sabores”, mediado por André Yuki, Presidente da Abrasel Sul Minas, e teve a participação de representantes da Fazenda dos Tachos (Tiago Rezende), Fazenda Santa Maria (José Orlando Fenoci), JustCoffee Lab and School (Jack Robson), Cachaça Soberana de Minas (Jorge Santiago). O evento ainda contou com as palestras “Mapeamento Turístico de Varginha”, conduzida pelo Analista do Sebrae Minas com Francisco Corrêa de Paula Vitor Campos; e a palestra “Patrimônios de Outro Mundo: o Caso do E.T e a identidade Varginhense”, realizada por Cristiane Maria Magalhães, diretora técnica da Ame Cultura e Platinny Dias Paiva, diretor executivo da Ame Cultura.

Para o Vice-Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, o seminário foi de extrema importância, pois o povo do Sul de Minas se reuniu para valorizar as potencialidades de cada município da região. “Juntos criaremos alternativas para valorizar e atrair turistas para nossas cidades. Esperamos que as sugestões e propostas venham para incrementar e fomentar o nosso turismo. Em muitos países, inclusive em países europeus, o turismo é uma das grandes fontes de receita, por isso precisamos aperfeiçoar nossas ações”, explicou Leonardo.

Já o Diretor Superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, destacou que “o V Seminário do Patrimônio Cultural de Varginha é um instrumento de educação patrimonial que tem por objetivo integrar as políticas públicas e ações de Turismo e Patrimônio Cultural em Varginha, além de valorizar e promover os produtos e os modos de fazer da cozinha mineira de Varginha e região”. Além disso, Benfica ressaltou a conquista do município que ficou mais uma vez em 1º lugar no Sul de Minas no ICMS Patrimônio Cultural e os investimentos que vem sendo feitos pela administração na preservação do patrimônio cultural varginhense.

A Secretária Municipal de Turismo e Comércio, Rosana Aparecida Carvalho, enalteceu a importância do seminário, pois é uma forma de divulgar o patrimônio da cidade, que é o indutor do turismo. “Precisamos preservar e saber como podemos usar os patrimônios como forma de alavancar a economia e o turismo da nossa região, não só o caso do ET que para nós é de extrema importância, mas também os outros patrimônios materiais que possuíamos na cidade e que são ricos culturalmente e historicamente”, explicou.

“O caso do ET de Varginha foi capaz de fazer com que a cidade e sua população se identificassem com ele. Foram criadas histórias, monumentos e mobiliários urbanos, e isso agora trará para nós uma responsabilidade educacional e econômica, além de uma forma de conscientemente produzirmos para nos identificarmos”, afirmou José Manoel, presidente do Conselho de Patrimônio Cultural.

Francisco Côrrea Campos, Analista do Sebrae Minas, afirmou que “a cidade pode ter um resultado muito rico se ela cuidar do turismo. É um tema que nós do Sebrae temos um carinho muito grande, pois sabemos que para fomentar o ambiente, passa por todas essas áreas. E o Sebrae tem esse papel do desenvolvimento econômico, contribuindo para cuidar da maior riqueza que a cidade possui, que é o turismo, a cultura, o patrimônio e as riquezas naturais, além daquilo que podemos desenvolver através das experiências que alavancam a economia da cidade”.

De acordo com André Yuki, Presidente da Abrasel Sul de Minas, o evento foi uma oportunidade para discutir os desafios e oportunidades de conciliar o desenvolvimento do turismo de Varginha e região, com a preservação do patrimônio cultural, incluindo aspectos como a proteção do patrimônio material e imaterial, gestão dos fluxos turísticos, educação e sensibilização do público e a promoção de turismo sustentável.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha