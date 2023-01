5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira será realizado em Varginha no dia 23 de março

Evento chegará à Varginha, no dia 23 de março, com muitas novidades, ingredientes e talentos mineiros.

Foto: Abrasel.

Na tarde da última segunda-feira (23/01), foi realizada a primeira reunião do 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul de Minas. Após passar por Poços de Caldas, Pouso Alegre, Monte Sião e Guaxupé, o evento chegará à Varginha, no dia 23 de março, com muitas novidades, ingredientes e talentos mineiros.

A reunião de alinhamento contou com a presença do coordenador da Frente da Gastronomia Mineira Regional Sul de Minas e gestor do Circuito Caminhos Gerais, Rafael Huhn; do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki; da secretária de Turismo e Comércio de Varginha, Rosana Carvalho e da assessora de gabinete da SETEC, Angélica Aparecida; do secretário de Cultura e Turismo de Três Pontas, Alex Tiso e da turismóloga, Keyre Mariano; da bibliotecária Eliana Costa, representante da Fundação Cultural de Varginha; dos representantes do Conselho Municipal de Turismo de Varginha (COMTUR), João Bosco Morais e Elisete Ribeiro; da assistente do Sebrae de Varginha, Amanda Barbosa; do proprietário da Fazenda dos Tachos em Varginha, Tiago Rezende e da diretora executiva da Abrasel Sul de Minas, Ana Luísa Alves.

De acordo com André Yuki, produtores, chefes de cozinha, estudantes, especialistas e entidades das mais diversas áreas da gastronomia, cultura e turismo se unirão para informar e conectar através de palestras, apresentações e degustações.

Rafael Huhn enfatizou que o objetivo dos encontros da FGM é criar uma grande rede de conexão entre todos aqueles que são ligados diretamente e indiretamente à gastronomia e ao turismo gastronômico. “As Instâncias de Governanças Regionais (IGR’s) e as cidades que estão fortalecendo as ações de promoção ao turismo gastronômico têm tudo a ver com esse novo momento”, destacou.

Ainda segundo Rafael, os responsáveis estão buscando de forma articulada, organizar uma promoção e um evento com um calendário múltiplo, além de uma programação diversificada, em busca de mostrar as riquezas que o Sul de Minas tem. “Os eventos que aconteceram ano passado foram um sucesso! Temos certeza que Varginha vai virar a chave e colocar as ações em outro patamar”, afirmou.

Rosana Carvalho conta que Varginha tem um enorme potencial turístico em receber a 5ª edição do encontro da FGM, pois fomenta e fortalece a gastronomia mineira no município e em toda a região.

Para Alex Tiso, a reunião foi de extrema importância para a gastronomia e o turismo do Sul de Minas. “Unimos o poder público, a FGM, os circuitos turísticos e os empresários em torno de um bem comum, que é considerar o ano da mineiridade e gastronomia, proporcionando para nossa região, alternativas de crescimento para o setor. Parabéns a todos os envolvidos e vamos juntos mostrar o que Minas Gerais e a

nossa região tem a oferecer dentro do turismo e da gastronomia, que nós faz tão importantes”, ressaltou.

O evento contará ainda com o apoio das IGR’s do Sul de Minas, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (Sindvar), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Instituto Periférico, Agência Especializada em Planejamento, Desenvolvimento e Estruturação

de Destinos Turísticos (ADDtur), FACITUR, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre (Sindipa) e AME Tour.

Fonte: Abrasel.