5ª da Boa Música terá pausa para readequações

As apresentações serão retomadas no mês de setembro.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, através da Fundação Cultural, informou que o projeto 5ª da Boa Música fará uma breve pausa para readequações.

Durante esse período, a Fundação Cultural estará trabalhando em ajustes para melhorar ainda mais a experiência do público e dos artistas envolvidos.

O projeto 5ª da Boa Música foi criado em agosto de 2009 com a finalidade de incentivar, apoiar, valorizar e divulgar a produção musical realizada em Varginha e promover o intercâmbio com grupos de variados estilos de qualquer localidade.

As apresentações musicais acontecem quinzenalmente sempre às quintas-feiras, às 20h, na plataforma de embarque da Estação Ferroviária de Varginha. O projeto tem o caráter puramente cultural, sem fins lucrativos, com a participação livre e espontânea dos músicos e bandas e com a estrutura logística mantida pela Fundação Cultural de Varginha.

As apresentações, que são um marco cultural na cidade, serão retomadas no mês de setembro.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha