5ª da Boa Música recebe inscrições de bandas para apresentações em lives

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, abre as inscrições de bandas para as apresentações nas lives do projeto 5ª da Boa Música durante o 2º semestre deste ano. Podem participar grupos de qualquer estilo musical, além de duplas e músicos solo.

Para participar, é necessária a inscrição pelo site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br. Na página inicial há um link para o formulário de cadastro.

A Fundação Cultural criou uma estrutura para possibilitar as transmissões ao vivo no Museu Municipal devido à pandemia da Covid-19 que inviabilizou os shows na Estação Ferroviária. As lives são transmitidas pelos canais oficiais do município e por diversos parceiros de mídia de Varginha e região.

O 5ª da Boa Música completa 12 anos no próximo dia 13 de agosto de 2021. Já foram mais de 400 edições desde 2009.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone / WhatsApp (35) 3690-2700 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural