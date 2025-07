5ª da Boa Música recebe grupo Baião Virado

A apresentação é gratuita e acontece na antiga Estação Ferroviária de Varginha, palco oficial do 5ª da Boa Música

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Nesta quinta-feira (24/07), o projeto 5ª da Boa Música vai contar com a apresentação do grupo Baião Virado. No repertório, clássicos do gênero do forró, passando por artistas contemporâneos, além de visitar outros estilos adaptando-os ao ritmo nordestino. Os músicos também exploram suas próprias composições, fazendo do show um grande baile onde todos estão convidados a “forrozear”.

O grupo “Baião Virado” nasceu da ideia de trazer um sotaque diferente ao forró tradicional. Formado por Francisco Domingueti (guitarras), Thales Mendonça (violão e voz) e Artur Guidugli (bateria e voz), o projeto assume a ausência da sanfona e da zabumba, transformando a guitarra, a bateria e o violão em seus principais instrumentos.

O show contará ainda com a participação especial do cantor e compositor Raimundo Andrade e será embalado pelos integrantes do projeto Ateliê de Percussão.

A apresentação é gratuita e acontece na antiga Estação Ferroviária de Varginha, palco oficial do 5ª da Boa Música — projeto que, há 15 anos, valoriza e incentiva os talentos musicais de Varginha e região.

A Guarda Municipal de Varginha solicita e orienta que os motociclistas não entrem portando capacete na Estação Ferroviária. O item deve ser guardado junto à moto.

Esta será a 483ª edição do projeto, uma realização da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, com apoio da Guarda Civil Municipal e da imprensa local e regional.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha