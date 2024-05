5ª da Boa Música desta semana é com o projeto Anyone

O evento acontece na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. A entrada é gratuita.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Nesta quinta-feira (23/05), a partir das 20h, o projeto 5ª da Boa Música é com o projeto Anyone, iniciativa da banda Belle Retrô. No repertório, os maiores sucessos executados pela banda Roxette e pela cantora Cindy Lauper. O evento acontece na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. A entrada é gratuita.

A Belle Retrô é atualmente formada por Fernanda Alves (voz, panderola e maraca), Júlio César de Andrade (violão, guitarra e voz) e Mirnei Gouveia (bateria e programações). A banda é especializada nos grandes hits das décadas de 80 e 90.

Com mais de 11 (onze) anos de estrada vem ao longo do tempo ganhando espaço nos grandes casas noturnas da região, conquistando um público seleto, atingindo todos os gostos musicais pela sua simpatia e profissionalismo.

Essa é a 463ª edição do projeto 5ª da Boa Música, que é realização da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha