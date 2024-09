5ª da Boa Música da próxima semana é com a banda Trio’bute

Neste ano, o grupo decidiu expandir o repertório e incluir músicas de bandas que “conversam” em estilo com o System.

Foto: Reprodução / Banda Trio’bute

O 5ª da Boa Música retorna na próxima semana, e pela primeira vez, recebe a banda Trio’bute. A apresentação será na próxima quinta-feira (12/09), das 20h às 22h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. A entrada é gratuita.

A Trio’bute é formada por Rafael Lourenço (vocal e guitarra), Paulo Henrique Abreu (baixo e backing vocal) e Luiz Gustavo Lima (bateria). No repertório, Metal / Rock Alternativo Nu Metal, com músicas das bandas Soad, Slipknot e Linkin Park.

O grupo surgiu em 2022 como uma ramificação da banda System Off, que prestava tributo inteiramente ao System Of A Down. No início, a banda seguia o mesmo caminho, focado em SOAD. Neste ano, o grupo decidiu expandir o repertório e incluir músicas de bandas que “conversam” em estilo com o System.

Esta é a edição nº 469 do 5ª da Boa Música, realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. O evento conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e da imprensa de Varginha e região.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha