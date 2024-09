58ª Reunião do Cesul recebe o pré-candidato à prefeitura de Varginha, Fabiano Almeida

Fabiano Almeida apresentou suas propostas e discutiu seu plano de governo com os presentes.

Foto: Grupo Unis

No dia 30 de agosto, o Conselho Empresarial do Sul de Minas (Cesul) realizou sua 58ª Reunião, dando continuidade ao ciclo de diálogos com os pré-candidatos à prefeitura de Varginha. O encontro reuniu autoridades, empresários e líderes regionais, reforçando o compromisso do Cesul com o desenvolvimento socioeconômico da região.

Os conselheiros foram recebidos pelo Presidente da Fepesmig Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes, pelo Reitor do Unis Prof. Felipe Flausino e pelo Vice-Reitor Prof. Ricardo Morais Pereira.

Nesta edição, o Cesul recebeu o candidato Fabiano Almeida, que apresentou suas propostas e discutiu seu plano de governo com os presentes. Fabiano possui uma ampla formação acadêmica e profissional, com MBA em Gestão Estratégica e Inteligência em Negócios, graduação em Sistemas de Informação com habilitação em Administração, e uma década de experiência como proprietário de uma rede de lojas. Além disso, ele é o fundador da Comunidade de Empregos de Varginha e criador do sistema “Varginha Inteligente”.

Assim como nas duas últimas eleições para o Governo do Estado e na última eleição para prefeito, o Cesul mantém sua tradição de promover diálogos transparentes com os candidatos, proporcionando uma ótima oportunidade para que líderes locais possam conhecer e contribuir com sugestões para o futuro da cidade.

O evento, que é uma iniciativa do Grupo Unis, conta sempre com o apoio dos parceiros e patrocinadores Sicoob Credivar, Unimed Varginha e Via Café Shopping Center, no planejamento e execução das suas atividades.

Fonte: Grupo Unis