57ª Reunião do Cesul recebe o pré-candidato à Prefeitura de Varginha, Leonardo Ciacci

Assim como ocorreu nas duas últimas eleições para o Governo do Estado e na última eleição para prefeito, o Cesul continua promovendo diálogos com os pré-candidatos, reforçando seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento regional.

Foto: Grupo Unis

No último dia 09 de agosto, foi realizada a 57ª Reunião do Conselho Empresarial do Sul de Minas (Cesul), um grupo composto por autoridades, empresários e líderes regionais.

Os conselheiros foram recebidos pelo Reitor do Unis Prof. Felipe Flausino, pelo Chanceler do Unis Prof. Stefano Barra Gazzola e pelo Vice-Reitor Prof. Ricardo Morais Pereira.

Nesta edição, o Cesul deu início às rodadas de conversa com os pré-candidatos à prefeitura de Varginha, recebendo o candidato Leonardo Ciacci. Assim como ocorreu nas duas últimas eleições para o Governo do Estado e na última eleição para prefeito, o Cesul continua promovendo diálogos com os pré-candidatos, reforçando seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento regional.

Bacharel em Direito, Ciacci possui uma trajetória sólida no cenário político e empresarial da região. Ele foi presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV) nos anos de 2003 e 2004, além de ter sido eleito vereador por quatro mandatos consecutivos, nos anos de 2004, 2008, 2012 e 2016. Em 2020, foi eleito vice-prefeito da cidade. Ao longo de sua carreira, também ocupou os cargos de Secretário Municipal de Governo e Secretário Municipal de Administração.

Durante o encontro, Ciacci apresentou e discutiu seu plano de governo, proporcionando uma valiosa oportunidade para que os presentes conhecessem suas propostas e contribuíssem com sugestões voltadas para o crescimento e desenvolvimento da cidade e região.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

O CESUL conta com o apoio dos parceiros e patrocinadores Sicoob Credivar, Via Café Garden Shopping e Unimed Varginha no planejamento e execução das suas atividades.

Fonte: Grupo Unis