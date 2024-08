57% dos bares e restaurantes esperam faturar 20% a mais no Dia dos Pais

Em relação a um domingo comum, 57% dos empresários preveem um aumento de até 20% nas vendas.

Com a chegada do Dia dos Pais, bares e restaurantes de todo o país projetam aumento nas vendas. Segundo a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 78% dos estabelecimentos planejam abrir suas portas no próximo e mais da metade (65%) espera faturar até 20% a mais em comparação com o ano passado. Em relação a um domingo comum, 57% dos empresários preveem um aumento de até 20% nas vendas.

Para o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, o Dia dos Pais não é uma data tão potente quanto o Dia dos Namorados e o Dia das Mães, mas ainda assim traz uma contribuição importante para o faturamento. “No ano passado tivemos um bom segundo semestre, espero que o setor possa retomar esse bom momento, pois estamos precisando”, afirmou.

Minas Gerais

No estado, 71% esperam faturar mais com o Dia dos Pais, em relação ao não passado. Para 60%, o aumento deverá ser de até 20% nas vendas. A presidente da Abrasel em Minas Gerais, Karla Rocha, explica que a maioria dos empresários estão otimistas quanto ao desempenho de vendas. “Estamos confiantes de que com as estratégias certas, conseguiremos alcançar nossos objetivos e proporcionar um Dia dos Pais de sucesso para nossos empreendedores e consumidores”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Abrasel no Sul de Minas, ACIV e SEHAV, André Yuki, os bares e restaurantes estão otimistas. “A data especial pode ser um alívio para o setor, que vem enfrentando dificuldades desde a pandemia. A expectativa é que o faturamento cresça, trazendo um respiro financeiro aos restaurantes que ainda têm dívidas em atraso. Então, que tal aproveitar esse clima positivo e celebrar o Dia dos Pais com um delicioso almoço ou jantar? Procure os restaurantes associados a Abrasel”, reforçou.

Em Varginha, o restaurante Água Doce Cachaçaria irá abrir exclusivamente para o almoço no Dia dos Pais, presenteando os pais com um kit churrasco. Reservas pelo telefone: (35) 3214-7549. Em Poços de Caldas, o Pizza na Roça irá preparar um menu especial para o domingo, com brinde aos pais presentes. Em Pouso Alegre, no Restorante O Caipira, haverá música ao vivo com o “Trio Vozes do Interior”; a associada aumentará a equipe e a quantidade de mesas para atender a demanda do domingo.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas