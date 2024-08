54º Fenac chega pela terceira vez a Elói Mendes 

Na sexta-feira, um show especial promete agitar Elói Mendes, a Banda Falamansa.

Foto: FENAC

O 54° Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil, chega à sua terceira etapa classificatória nesta sexta-feira (9) e sábado (10), em Elói Mendes, no Sul de Minas. Ao todo serão apresentadas, na Praça da Matriz, 20 músicas (10 em cada noite) destas, quatro presenciais e uma online serão classificadas para as semifinais em Boa Esperança dias 5 e 6 de setembro.

No dia 7 de setembro acontecerá, ainda em Boa Esperança, a grande final. Cada semifinalista na modalidade presencial garante R$2.500,00 e continua a concorrer aos principais prêmios. Ao todo, o festival está entregando cerca de R$240 mil em premiação. Na final o primeiro colocado presencial receberá R$ 22 mil e o troféu Lamartine Babo; o segundo, troféu e R$17 mil; o terceiro R$12 mil, o quarto R$7 mil , o quinto R$5 mil. Já na modalidade online, o primeiro lugar receberá R$ 7 mil e o segundo, R$ 5 mil.

Este ano, quase 1000 músicas de compositores de 25 estados brasileiros e 5 países diferentes se inscreveram no festival.

Na sexta-feira, um show especial promete agitar Elói Mendes, a Banda Falamansa. O público vai vibrar, cantar e dançar os grandes sucessos do grupo que marcou uma geração. A cidade receberá, no sábado, Renato Quase Russo, Legião Urbana Cover. Entrada para todos os eventos é gratuita e acontecerá na Praça da Matriz.

Parcerias

Entre as parcerias importantes para a realização do festival está a empresa Correios, que faz parte da temporada 2024. Arte, cultura e boa música de forma gratuita, nas praças, para toda a população.

Próximos shows:

23 de agosto: Nano Vianna em Coqueiral

24 de agosto: Paulo Ricardo em Coqueiral

29 de agosto: Flausino e Sideral cantam Cazuza em Nepomuceno (Aniversário da cidade)

30 de agosto: Leo Chaves em Nepomuceno

31 de agosto: Biquini em Nepomuceno

6 de setembro: Dani Black em Boa Esperança

7 de setembro: Biquini em Boa esperança

Fonte: Rafael Silva / FENAC