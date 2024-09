5 suspeitos furtam posto de Elói Mendes e fogem em carro roubado para Varginha

Foto: PMMG

Na madrugada do último sábado (07), por volta das 01h35, a Polícia Militar foi acionada em Elói Mendes, após um assalto no Posto Shell. Segundo o relato da vítima, um frentista de 40 anos, ele foi abordado por um suspeito homem de moletom e capuz, que estava armado com uma pistola prateada e exigiu o dinheiro do caixa, levando R$200,00.

Em seguida, outros cinco suspeitos, também armados, abordaram o motorista de um veículo oficial, um Renault Kwid, obrigando o condutor de 51 anos a descer do carro. Além do veículo, os suspeitos roubaram uma carteira contendo R$70,00 e documentos pessoais. Após o crime, o grupo fugiu em direção a Varginha.

A Polícia Militar, em rápida mobilização e com esforço contínuo, conseguiu localizar o veículo roubado, abandonado em um terreno baldio. A perícia técnica foi acionada e o automóvel recolhido ao pátio credenciado, onde será periciado no próximo dia útil. O motorista foi informado sobre a recuperação do veículo, e a polícia segue investigando o caso para identificar os suspeitos.

Fonte: PMMG