5° Encontro de Regionais reúne lideranças e parceiros do setor gastronômico no Sul de Minas

Foto: Abrasel Sul de Minas

De 8 a 10 de julho em Varginha, no sul de Minas Gerais, acontece o 5° Encontro de Regionais, um evento de oportunidade para networking e aprendizado com um ambiente propício para a troca de experiências e fortalecimento de conexões no setor gastronômico.

A abertura oficial foi realizada na sede do Sebrae por Karla Rocha, presidente da Abrasel em Minas Gerais, e o anfitrião André Yuki, presidente da regional Sul de Minas. Depois, o auditório da ACIV foi palco de uma palestra com o embaixador do Ifood, João Barcelos e com a Simone Lopes, do Prepara Gastronomia.

Rolando Brandão, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Pouso Alegre (Sindipa) e diretor da Abrasel Regional Sul, chegou em Varginha na última segunda-feira (08) para participar do evento, que conta ainda com a presença de Paulo Solmucci, presidente da Abrasel Nacional, além de conselheiros, executivos e diversos parceiros e apoiadores.

“Participo deste importante encontro para o Sul de Minas, com entusiasmo por ter na bagagem gastronômica, grandes eventos realizados, e que ainda estamos trabalhando para acontecer, em Pouso Alegre. O propósito é construirmos uma rede de contatos profissional para trocar experiências e informações e potencializar oportunidades através de relacionamentos nestes dois dias em Varginha, terceira maior cidade da nossa região”, diz o presidente do SINDIPA, Rolando Brandão.

O evento incluiu uma programação variada com palestras inspiradoras e momentos de networking, proporcionando um ambiente propício para a troca de experiências e fortalecimento de conexões no setor gastronômico.

Fonte: SINDIPA