4º Encontro de Patinadores do Sul de Minas é neste fim de semana em Varginha

Teremos whorkshops diferenciados para os diversos tipos de patinação e técnicas rolês, brincadeiras e apresentações.

Foto: Divulgação

No próximo sábado e domingo, dias 27 e 28 de Julho, Varginha recebe o 4º Encontro de Patinadores do Sul de Minas, realizado pela Prefeitura Municipal de Varginha por meio da SEMEL. Serão mais de 400 patinadores do Brasil inteiro como Manaus, Belém do Pará, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e cidades vizinhas, etc.

Haverá passeios e workshop com os melhores patinadores do Brasil, proporcionando uma oportunidade única com momentos descontraídos e interações sociais garantidos, criando laços e compartilhando experiências com outros amantes do patins.

A equipe da Rollingsports irá abrilhantar o 4º Encontro de Patinadores do Sul de Minas! Este evento imperdível contará com a presença de grandes nomes do patins que prometem trazer muita emoção e adrenalina para todos os participantes.

Também contaremos com vários patinadores profissionais como o renomado campeão Danilo Senna, Juninho Morais, Charlinho, Alê dos Santos, Laura Souza, Diego Rachadel dentre outros.

Confira programação:

Fonte: Prefeitura de Varginha