3º LIRAa – Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti do ano de 2023 classifica Varginha com Baixo Risco de infestação de larvas do Aedes

Orientamos toda a população redobrarem seus cuidados o ano todo, pois em qualquer estação a Dengue se faz presente.

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha, por meio da Vigilância Ambiental, informa que foi realizado nos dias 07, 08, e 09 do mês de Agosto, o 3º (terceiro) LIRAa – Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti do ano de 2023, esse levantamento consiste em visitar 20% dos quarteirões sorteados pelo programa do Ministério da Saúde, sendo que o mesmo será realizado em todo território nacional, em cidades com índice de infestação com mais de 2 (dois) mil imóveis.

Nos imóveis visitados pelos Agentes de Combate às Endemias e Agentes de Vigilância em Saúde, além do tratamento e eliminação dos focos, foram recolhidos exemplares das larvas e pupas encontradas, que seguiram junto de um formulário próprio contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de larvas e pupas, ao laboratório do Setor de Vigilância Ambiental, onde foi feita a contagem e a identificação das mesmas.

Após todo esse trabalho, todos os dados foram lançados no sistema do Ministério da Saúde, onde o mesmo classifica o município como; Baixo Risco, Médio Risco ou Alto Risco de infestação, onde nosso Município foi classificado como BAIXO RISCO.

No total geral foram encontrados 04 (quatro) focos de Aedes aegypti, nos bairros Centenário ll, Cruzeiro do Sul, Vila Registânea e Parque Ileana. Depósito predominante: Planta na água.

O Setor de Vigilância Ambiental em conjunto com outras Secretarias do Município, vem realizando diversas ações tais como; mutirão de limpeza, colocação de tampas em caixas d’ água de residências abandonadas ou de pessoas carentes, intensificando vistorias nos bairros com focos encontrados no LIRAa entre outros.

Todo morador deverá refletir sobre os riscos da doença, tirando no mínimo 10 (dez) minutos por semana para verificar seus quintais e também o interior do imóvel, quanto aos depósitos de água parada tais como: vasos sanitários em desuso devem ser limpos e tampados, faça o tratamento correto das piscinas, verifique se as caixas d´água estão bem tampadas e amarradas, as calhas tem que estar sempre limpas, ralos e caixas de gorduras devem ser vedados, no pratinho das plantas deve ser colocados areia ou gel umidificante, evitar as plantas aquáticas e ter muito cuidado com as bromélias e verificar com frequência o recipiente de degelo da geladeira se acaso tiver. Dentre outros cuidados que devem ser tomados.

“Dengue; ou a gente acaba com ela ou ela acaba com a gente.”

Comunicamos também que o próximo mutirão de limpeza na quarta feira dia 16/08/2023, será realizado nos bairros PARQUE ILEANA E MONTE CASTELO.

Fonte: Prefeitura de Varginha