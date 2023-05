3º Encontro de Patinadores do Sul de Minas será nas férias de julho

Será uma oportunidade única de aprimorar técnicas, trocar experiências e se conectar com a comunidade patinadora.

Foto: Prefeitura de Varginha

A data foi escolhida especialmente por ser férias estudantis e assim, ser uma atração para quem já patina ou para quem deseja participar do 3º Encontro de Patinadores do Sul de Minas. A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – informa que o evento será nos dias 22 e 23 de julho, quando a cidade será novamente palco do aguardado Encontro de Patinadores da região. O objetivo é reunir amantes e entusiastas dos patins para dois dias de muita diversão e aprendizado.

Com a presença confirmada de renomados profissionais do mundo dos patins, como O Patinador (Vandeco), O Patinador Sincero, Vivi Patins é Vida, Isa dos Patins, Rage Marco Roller, Gabi Fotógrafa de Patins e o talentoso André Inline, o encontro promete ser um espetáculo de habilidades sobre rodas.

Além das participações especiais, o Encontro contará com uma programação variada, incluindo workshops, competições, Urban, apresentações de freestyle e até mesmo espaço para os iniciantes se aventurarem nas pistas.

O Terceiro Encontro de Patinadores do Sul de Minas promete ser um marco para a comunidade patinadora da região reunindo entusiastas de todas as idades e níveis de habilidade. “Prepare seus patins, convide os amigos e venha fazer parte dessa experiência única”, convida o secretário e Esportes, Milton Tavares.

A SEMEL lembra que terça-feira é dia de patinar no estacionamento do Via Café Garden Shopping a partir das 19h quando monitores ficam à disposição para auxiliar os iniciantes nessa prática esportiva e outros patinadores podem usufruir da interação, inclusive com pessoas de cidades vizinhas que vem especialmente para esse momento que é aberto aos interessados.

A Semel recebe propostas de apoio para esse evento que pode ser doação de produtos, exceto caráter financeiro. Mais informações pelo e-mail lais.cazelato@varginha.mg.gov.br ou pelo telefone 35 3690-2128.

Fonte: Prefeitura de Varginha