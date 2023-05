3ª Reunião do Conselho Jurídico do Sul de Minas acontece na próxima quinta-feira

O encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas acontece a partir das 12h, no Bloco B da Cidade Universitária, em Varginha.

Foto: Grupo Educacional Unis

No dia 25 de maio acontece o terceiro encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas, reunindo renomados magistrados e lideranças regionais na primeira reunião de 2023.

A cada encontro, o Conselho busca a promoção de estudos jurídicos e debates sobre temas relevantes da área, junto a palestrantes compartilhando suas experiências e vivências jurídicas, visando o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade, em meio às transformações do mercado e avanço irrefreável da tecnologia, buscando fomentar o intercâmbio de docentes/discentes, a sociedade e a comunidade jurídica regional.

Para este encontro, o Conselho vai receber a Profa. Dra. Ana Elisa falando sobre o tema: “Educação Jurídica, Inovação e Tecnologia”. Ana Elisa é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora e vice-líder do Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional. A professora também é Coordenadora do Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp e possui projetos em parceria com universidades de Cardiff (Reino Unido), Siegen (Alemanha) e Temuco (Chile).

O encontro do Conselho Jurídico do Sul de Minas acontece a partir das 12h, no Bloco B da Cidade Universitária, em Varginha.

Sobre o Conselho Jurídico

Em dezembro de 2021, junto ao lançamento do curso de Direito do Grupo Unis nas cidades de Varginha e Cataguases, o Unis propôs a criação do Conselho Jurídico do Sul de Minas.

O Conselho Jurídico é fruto do compromisso social do Grupo Unis, que desde sua gênese, assumiu o compromisso de uma relação de ensino-aprendizagem que corresponda às necessidades sociais da região em que atua, seja na formação de profissionais envolvidos com uma inserção social responsável, seja nas atividades extensionistas e de iniciação científica, capazes de refletir sobre os impactos jurídico-institucionais no processo de desenvolvimento regional.

Fonte: Grupo Educacional Unis