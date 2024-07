3ª Corrida do Bombeiro em Varginha será no dia 04/08

Largada às 08h do dia 04 de agosto, no Centro de Varginha; Show com a banda BIOS e atrações para toda a família

Foto: Corpo de Bombeiros

No dia 04 de agosto de 2024, Varginha será palco da 3ª Corrida do Bombeiro, um evento que promete reunir esporte, diversão e conscientização para toda a família. Com largada prevista para as 8h da manhã na Concha Acústica, a corrida oferece modalidades para todos os níveis de corredores, incluindo uma corrida de 5km, uma de 10km e a especial Corrida Kids para os pequenos atletas.

Os participantes terão a chance de competir por troféus e medalhas, além de brindes para os primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino. Todos os inscritos receberão um kit corrida contendo uma camiseta do evento, numeral de peito e chip para cronometragem. Para as crianças, o kit inclui número de peito e medalhas.

Após a prova, os corredores poderão se hidratar e desfrutar de um lanche, enquanto a Banda BIOS do Corpo de Bombeiros anima o público com um show ao vivo. A locução ficará por conta do DJ Rodrigo Santos, garantindo a energia e a animação durante todo o evento.

As atrações não param por aí. Haverá uma área dedicada às crianças com pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce, proporcionando um ambiente de diversão e alegria. Além disso, uma exposição de viaturas e equipamentos de bombeiros permitirá que todos conheçam de perto o trabalho desses heróis, juntamente com dicas de prevenção de acidentes.

O evento contará ainda com a presença de patrocinadores, que irão expor seus produtos e serviços, enquanto parceiros locais oferecerão alimentação e bebidas para venda no local.

Faça a inscrição pelo link a seguir: https://www.portaldascorridas.com.br/event-details/corrida-do-bombeiro-varginha

Fonte: Corpo de Bombeiros