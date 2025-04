3ª Corrida da PM reuniu mais de 800 atletas em Varginha

Orgulho é ainda maior quando lembramos que Varginha foi reconhecida como a segunda cidade mais segura de Minas Gerais

Foto: PMMG

Na manhã do último domingo, Varginha viveu momentos de união, saúde e cidadania durante a realização da 3ª Corrida da Polícia Militar de Minas Gerais, evento que reuniu mais de 800 atletas — entre militares, civis e crianças — em uma grande celebração ao esporte e à aproximação entre a PMMG e a comunidade.

A corrida, que já se tornou tradição no calendário esportivo da cidade, teve como palco uma estrutura elogiada por todos os presentes, destacando-se pela organização, segurança e clima de confraternização. Famílias, apoiadores e patrocinadores marcaram presença e deram brilho especial à iniciativa, que vai além da competição: promove valores como saúde, disciplina e integração social.

Este ano, o evento teve um simbolismo ainda maior: celebrou os 30 anos de instalação do 24º Batalhão de Polícia Militar na região de Varginha. Em 2024, o batalhão alcançou conquistas expressivas na segurança pública, com destaque para a redução de 29% nos crimes de roubo e 12% nos furtos, fruto de mais de 16 mil operações realizadas ao longo do ano.

Varginha, atualmente reconhecida como a segunda cidade mais segura de Minas Gerais, colhe os frutos de uma parceria sólida entre sociedade e Polícia Militar. A corrida foi mais uma prova de que o trabalho conjunto pode gerar resultados significativos, tanto na segurança quanto no fortalecimento dos laços comunitários.

A organização da corrida agradeceu emocionadamente a todos os envolvidos — atletas, familiares, patrocinadores, voluntários e parceiros — e reforçou o convite para a próxima edição: “Seguimos firmes, lado a lado, por uma sociedade mais segura, justa e unida. Nos vemos na próxima edição!!

Fonte: PMMG