2º Festival Varginha Toca Raul divulga programação

Foto: Fundação Cultural de Varginha

No próximo dia 13 de julho (sábado), o 2º Festival Varginha Toca Raul vai reunir 10 atrações, entre duos, coletivos e bandas. Os shows começam às 16h, na sede da Escola de Samba Império da Serrinha (Rua Oiapoque, 145 – Santana).

Os ingressos promocionais poderão ser adquiridos no Serafim Adega e Café (Av. Rui Barbosa, 341, no Centro) ou pelo site na https://www.centraldoseventos.com.br/festival-varginha-toca-raul. A inteira custa R$ 30,00, o ingresso solidário mais 1kg de alimento fica em R$20,00 e a meia entrada mais 1kg de alimento, R$10,00.

Além dos grupos, a novidade será o palco aberto no encerramento do festival, livre para participação de qualquer músico presente que fizer sua inscrição durante o decorrer dos shows.

Confira a programação completa:

• 15h45 – abertura Lilly Joplin

• 16h – Xangô – Xandele e Margot

• 16h30 – banda Estação Mineira

• 17h – Maraquetê

• 17h30 – Tiago Pessoas e Douglas Rosa – duo

• 18h – Homil Jr, Fernandinho e Rafael – trio

• 18h30 – Jamaica, Haerlon e Paulo Jr – trio

• 19h – Clínica Tobias Rock’n’Roll and Blues Band

• 19h30 – banda Grilo à Paisana

• 20h – banda Rota 381

• 20h30 – banda Belle Retro

• 21h – palco aberto

Haverá ainda pequena exposição temática com artistas locais mostrando seu lado Raul, como a Viviane Paiva, com uma ampla coleção de vinis, o desenhista Ender fazendo suas caricaturas ao vivo, e participação especial do artista sem braços, Lucas Abreu, que fará um quadro de Raul, ao vivo durante o Festival.

O 2º Festival Varginha Toca Raul é uma realização do produtor cultural Rosildo Beltrão, com produção da RB Produções & Eventos. O projeto é viabilizado pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A iniciativa conta com o apoio da Unimed Varginha, Bioética, Líder Ferramentas e parceria com o Grêmio Recreativo Império da Serrinha, Cervejaria Varginha, Serafim Adega & Café e Woutdoor.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha