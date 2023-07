2ª Feira de Brechós de Varginha acontece em agosto

Cerca de 20 expositores farão a venda das peças para todas as idades, com preços a partir de R$ 5,00.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A antiga Estação Ferroviária recebe no dia 05 de agosto (sábado) a 2ª edição da Feira de Brechós de Varginha. O evento será realizado das 9h às 16h, com entrada gratuita.

Cerca de 20 expositores farão a venda das peças para todas as idades, com preços a partir de R$ 5,00. Além das roupas, haverá a comercialização de artesanato, chás medicinais, suculentas e itens de aromaterapia.

Nesta edição, a venda acontecerá em tendas montadas na parte externa da estação, que facilitarão o acesso do público. De acordo com Naiara Werneck, uma das idealizadoras do evento, “a feira é um espaço em que priorizamos a sustentabilidade, a moda circular. Tenho certeza que com a quantidade de opções a preços bem convidativos, o público vai poder comprar lindas peças”.

Confira a lista de brechós:

• Brechó ACHAKI (& Kids) • Class Brechó Look Chic Brechó • Brechó da Ju • Brechó Alta Costura • Brechó Use Tropicana • Brechó da Jana • Brechó ElyEla • Brechó Estilo Vintage • Brechó Cabide Show • Lynda Brechó • Brechó Fátima Rodrigues • Brechó e Arte Girassol • Rosana Portugal Ateliê Criativo • Manancial Ervas • Suculentas da Nio • Adoleta • Associação Anjos de Branco • Associação Café Com As Poderosas • Katia Xavier • Rafaela Lima Aromaterapeuta

Fonte: Fundação Cultural de Varginha