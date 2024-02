2ª Corrida Sindserva em prol da campanha “Salve o Enrico”

Toda a renda será revertida na arrecadação da campanha para o tratamento do pequeno Enrico.

Foto: Divulgação

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha, Elói Mendes e Paraguaçu (Sindserva), está promovendo sua segunda corrida, dessa vez em prol da campanha “Salve o Enrico”, que acontecerá no dia 07/04 às 8h, na praça da Cemig, no Alto da Vila Paiva. Toda a renda será revertida na arrecadação da campanha para o tratamento do pequeno Enrico.

O percurso será de 5km, com premiação para 10 primeiros colocados, categoria masculina e feminina. Todos são convidados a participar da corrida, e para se inscrever, basta fazer um pix no valor de R$50,00 para a conta oficial da campanha “Salve o Enrico”, e enviar o comprovante para o whatsapp (35) 99721-1269, para que o cadastro seja concluído.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 04/04, e o local e a data da retirada dos kits com camiseta e número de peito serão divulgadas em data prévia ao evento.

O Enrico é um menino de 5 anos, da cidade de Varginha-MG, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, afetando os movimentos do corpo e função dos órgãos, e precisa de uma medicação de alto custo, avaliada em 15 milhões de reais, e só pode ser aplicada até a criança atingir 6 anos de idade, uma corrida contra o tempo.

Apoie essa causa pelo Enrico e por todas as crianças que precisam do tratamento para a síndrome de Duchenne. Toda ajuda será bem vinda!

Salve o Enrico; Chave pix é email: salveoenrico@gmail.com em nome de

Marina Mesquita Geraldeli Carvalho,

agencia 0500, conta 026838915-7 Banco Iti (Itaú)

(Mãe do Enrico).

Fonte: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais