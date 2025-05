29ª Feira da Paz terá Raça Negra, Edson & Hudson e Clayton & Romário

A edição de 2025 acontecerá no Espaço de Eventos Mauro Brito, nos dias 1, 2 e 3 de agosto.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, anunciou oficialmente a realização da 29ª Feira da Paz, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do município.

A edição de 2025 acontecerá em um novo local: o Espaço de Eventos Mauro Brito, com programação a partir das 20h30, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto.

A festa promete três noites de muita música, cultura e confraternização popular com grandes atrações nacionais:

Diferente da última edição, realizada em 2023 no Parque de Exposições de Varginha, a Feira da Paz 2025 será sediada no novo Centro de Eventos Mauro Brito. A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam às três noites de festa, repetindo o sucesso da edição passada, que contou com artistas como Diego & Victor Hugo, Eduardo Costa e João Bosco & Vinícius.

Sobre a Feira da Paz

Criada nos anos 1970 por membros do Clube Lions, liderados pelo empresário Mauro Brito, a Feira da Paz nasceu com o propósito de promover a união entre as famílias, oferecer entretenimento cultural e arrecadar recursos para entidades assistenciais. A primeira edição foi realizada na Praça da Fonte, com barracas de comidas típicas e apresentações musicais.

Com o passar dos anos, o evento cresceu e foi incorporado pela Prefeitura, ganhando estrutura profissional e shows de grande porte. Já passaram pelos palcos da Feira nomes como Ivete Sangalo, Bruno & Marrone, Capital Inicial, Rapazzola, Zezé Di Camargo & Luciano, entre outros.

Após um longo hiato desde 2005, a Feira da Paz foi retomada em 2023, marcando o retorno de um dos maiores símbolos culturais de Varginha.

Redação CSul, com informações da Prefeitura de Varginha