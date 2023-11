2° Festival Copa Judô Shenshi Poços de Caldas – 2023

A equipe da SEMEL, comandada pelo técnico Lucas Corrêa Reis, conquistou 24 medalhas, 11 de ouro e seis de prata e sete de Bronze.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe de judô da SEMEL composta de 28 atletas, participou dia 11/11 no Ginásio poliesportivo Arthur de M. Chaves, em Poços de Caldas, do 2º Festival Copa Judô Shenshi, evento de grande sucesso idealizado pelo sensei José Raimundo Júnior.

A segunda edição do festival superou as expectativas, reunindo mais de 700 atletas de 15 cidades de Minas Gerais e São Paulo. O festival foi marcado pela participação de atletas de diversas idades e níveis de habilidade, promovendo a inclusão e a prática esportiva. A primeira parte do evento foi dedicada ao festival, no qual todas as mais de 300 crianças participantes foram premiadas, estimulando o espírito esportivo e de superação.

Além do aspecto esportivo, o festival também teve um caráter solidário. Para colaborar com instituições de caridade, os participantes foram convidados a contribuir com alimentos não perecíveis ou itens de higiene pessoal. A iniciativa foi um sucesso, arrecadando mais de 500 kg de alimentos.

O evento contou com o apoio da prefeitura municipal de Poços de Caldas, da Secretaria Municipal de Esportes, Federação Paulista de Judô e Federação Mineira de Judô. viabilizando sua realização de forma gratuita.

A equipe da SEMEL, comandada pelo técnico Lucas Corrêa Reis, conquistou 24 medalhas, 11 de ouro e 06 de prata e 07 de Bronze. A equipe conta com o apoio da SEMEL.

