1º Simpósio sobre Saúde do Trabalhador e Trabalhadora em Varginha

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira o 1° Simpósio sobre Saúde do Trabalhador e Trabalhadora no Teatro Capitólio.

Um café da manhã recepcionou os servidores, que assistiram palestras sobre diferentes temas como saúde mental, doenças ocupacionais e benefícios previdenciários.

Organizado pela Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (CISTT) em parceria com o Conselho Municipal de Saúde de Varginha, o evento contou com a presença do Prefeito Vérdi Lúcio, do Superintendente da Regional de Saúde Luiz Paulo Alcântara, da presidente da OAB Shirley Teodoro.

O Superintendente Luiz Alcântara destacou a iniciativa. “Parabéns por esse encontro que tem como objetivo orientar os servidores em assuntos que ajudam no seu dia-a-dia”.

O Prefeito Vérdi ressaltou a importância do evento. “São temas importantes trazidos por renomados palestrantes que vão agregar muito para o servidor”, completou.

