1º Gastromoda é sucesso em Varginha

Foto: Reprodução / Ana Luísa Alves

Na noite da última quinta-feira (02/05), a Água Doce Cachaçaria e a Ouseuse realizaram em Varginha, o 1º Gastromoda – A Gastronomia Conectada com a Moda. O evento reuniu cerca de 100 pessoas e contou com desfiles de moda das marcas Ouseuse – Coleção Escarlate, Magia Boutique – Coleção Entardecer, Acessórios Daniella Baroni, Linha Infantil – Laços Encantados da Luluzinha e Cabelos da Maju Mega Hair. Durante os desfiles, os chefs da Água Doce de Varginha, André Yuki e Mariza Balbino prepararam uma deliciosa moqueca à mineira.

De acordo com os idealizadores e empresários, André Yuki e Elisete Ribeiro, o evento nasceu através de um sonho que veio no fim da pandemia e após alguns anos, se concretizou. Para André, a primeira edição foi um espetáculo em todos os sentidos. “Combinamos o melhor da moda com a culinária brasileira! A moqueca à mineira contou com tilápia e legumes, em seguida adicionamos a banana da terra flambada na cachaça, couve e quiabo selado no azeite”, explicou.

Ainda segundo André, a recepção calorosa do público foi a cereja do bolo. “Visitantes de todas as idades, localidades e estilos se reuniram para experimentar uma fusão única de tendências e gostos. As passarelas brilharam com as modelos e as últimas tendências. O Gastromoda não foi apenas um evento, mas sim uma experiência inesquecível! Já estamos ansiosos pelo próximo encontro”, ressaltou o presidente da ACIV, Abrasel no Sul de Minas e SEHAV.

Elisete conta que após o setor de comércio e de alimentação fora do lar serem os mais afetados durante a pandemia, ela e André tiveram a ideia do Gastromoda. “Hoje conseguimos realizar graças aos nossos patrocinadores, apoiadores e todos os presentes. Esperamos que tenham gostado do evento! A ideia é de realizarmos outras edições, pois a moda e a gastronomia têm tudo a ver. A primeira edição foi maravilhosa”, afirmou.

Em relação à Coleção Escarlate, que comemora os 30 anos de estilo e elegância com a Ouseuse, Elisete explica que a cor predominante é o vermelho, que representa a energia vital e a paixão, enquanto o escarlate simboliza a busca pela evolução espiritual e a superação dos desafios. “Apresentamos as peças de lingeries e casuais, fora e dentro da roupa, mas também somos fortes na moda praia, esportiva e pijamas. Mostramos também a profundidade emocional e a longa trajetória de elegância que a Ouseuse construiu ao longo de três décadas”, enfatizou.

A fashion influencer, Bruna Rezende, foi uma das modelos que desfilou no Gastromoda. De acordo com ela, foi um prazer participar do evento, realizado por seus parceiros antigos André (Água Doce) e Elisete (Ouseuse). “A iniciativa de juntar tudo o que gostamos foi incrível! Moda, lingerie, pijama e principalmente muita comida gostosa”, disse.

Presente no evento, a única vereadora mulher de Varginha, Zilda Silva, afirmou que a parceria entre a moda e a gastronomia ainda trará muitas novidades para a cidade. “O evento estava maravilhoso! Fico muito feliz em participar deste momento, e quero dizer que para nós mulheres, é de extrema importância participarmos de um momento como esse, valorizando nosso comércio local e a nossa gastronomia, que tem feito muita diferença e que tem dado um up no estado”, declarou.

O Gastromoda contou ainda com a presença da presidente da Associação Montebelense de Moda Íntima (AMMI), Talita Tranches, da agente de desenvolvimento do Sebrae de Monte Belo, Aline Mariane e da ex-presidente e membra da AMMI, Valéria Silva. Segundo Talita, participar do evento representando a AMMI é uma alegria. “Viemos conhecer esse conceito de juntar a moda à gastronomia, uma sacada de mestre! Esperamos o pessoal de Varginha no pré-lançamento da FEAMMI, em 1º de junho, onde também ligamos a moda à gastronomia”, alegou.

A apresentadora do evento e do Vitrine em Ação, Rose Oliveira, achou genial a conexão do evento. “Foram apresentadas modas maravilhosas e o prato escolhido da noite estava incrível. André e Elisete se preocuparam com cada detalhe! As modelos são lindas e grandes referências da moda. Já estou ansiosa para a segunda edição”, concluiu.

Em conversa com André, a assessora de marketing da Florarce, Julia Gomes, conta que há 12 anos ela estava na Água Doce com seu pai e Renato, ambos sócios da Florarce, e que lá nasceu a ideia de ter um negócio voltado para cosméticos. “Muito tempo se passou. A vida da minha mãe, que é a engenheira responsável por todas as fórmulas, mudou totalmente. Para nós tudo é Florarce! Empregamos pessoas e temos impacto positivo nos clientes que usam nossos produtos e se sentem bem. Nossos produtos vão além de cosméticos para o cabelo, é sobre autoestima, amor próprio e autocuidado. Ser uma das patrocinadoras do evento hoje é muito especial, porque é nosso primeiro desfile e onde a Florarce nasceu”, finalizou.

Fonte: Ana Luísa Alves