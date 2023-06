1º Festival Varginha Toca Raul promete agitar o público em agosto

As inscrições dos artistas interessados são gratuitas e poderão ser feitas entre 19 de junho e 21 de julho de 2023.

A 1ª edição do Festival Varginha Toca Raul já tem data marcada! O evento acontecerá no dia 19 de agosto de 2023, um sábado, a partir das 16h, no Grêmio Recreativo da Escola de Samba Império da Serrinha, no bairro Santana. A entrada estará vinculada a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 01 caixinha de leite, que serão destinados a entidades assistenciais de Varginha.

Uma curadoria fará a seleção de oito atrações, entre artistas individuais (solo), duos, grupos, bandas ou coletivos artísticos de Varginha. Cada grupo interpretará seis canções de Raul Seixas ou poderá optar por um show de até 30 minutos de duração cada, num palco montado em uma grande tenda na área externa da sede do Império da Serrinha.

As inscrições dos artistas interessados são gratuitas e poderão ser feitas entre 19 de junho e 21 de julho de 2023. O edital/regulamento poderá ser solicitado pelo e-mail eventosvarginha@gmail.com ou no direct do Instagram da RB Produções & Eventos @rbproducoesvga. Os oito selecionados receberão certificados e dividirão R$ 4 mil como cachê e ajuda de custo.

Oficinas gratuitas de musicalização infantil

Junto ao festival serão oferecidas quatro oficinas de musicalização infantil, gratuitas para crianças, e que foram carinhosamente batizadas de Plunct, Plact, Zum. As atividades, que são uma contrapartida social, contarão com a direção artística e musical do maestro Rosildo Beltrão e serão ministradas pela professora e cantora varginhense Millena Castro.

As inscrições gratuitas para oficinas poderão ser solicitadas pelo e-mail eventosvarginha@gmail.com. Mais informações poderão ser obtidas pelo direct do Instagram da RB Produções & Eventos – @rbproducoesvga, entre 19 de junho e 21 de julho de 2023.

Sobre o Festival

Segundo o produtor cultural Rosildo Beltrão, proponente e coordenador do projeto, “o Festival Varginha Toca Raul nasceu da vontade de levar novos conhecimentos e novas linguagens musicais para nossas crianças e também de priorizar, valorizar e colocar em destaque os músicos e intérprete da boa música brasileira. Vai resgatar ainda a obra e memória do consagrado cantor e compositor baiano Raulzito, maluco beleza, Raul Seixas, pioneiro do rock nacional, figura histórica e irreverente da música brasileira. O ano de 2023 marcará os 34 anos de sua partida, os 50 anos de lançamento de seu primeiro disco solo, ‘Krig-ha bandolo’, e seus 78 anos que teria em vida”.

Já a professora e cantora Millena de Castro comenta que “por meio das oficinas queremos reunir 30 crianças da comunidade para experimentarem durante os quatro dias, espontâneos e novos conhecimentos de técnicas modernas de musicalização infantil, canto, ritmo e performance. E, conviver durante estes dias com as crianças, mostrando e experimentando a riqueza das composições do Raul, vai ser, sem dúvida, muito gratificante!”.

O 1º Festival Varginha Toca Raul tem a realização do produtor cultural Rosildo Beltrão. A iniciativa é viabilizada pela Prefeitura de Varginha e pela Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Conta com o apoio da Ramos Soluções em Prevenção de Incêndio, Unimed Varginha, Bioética e parceria com o Grêmio Recreativo Império da Serrinha. A produção fica por conta da RB Produções e Eventos de Varginha.

A produção faz um agradecimento especial aos apoiadores Adelgício Monteiro Ferreira, Christiano Marinho Moterani, Daniel Augusto Marçal, Fabricio Adriano Ramos e Paula Andrea Direne Ribeiro.

