1º Encontro OAB das Pessoas com Deficiência de Varginha acontecerá em Março

O encontro será realizado no Centro de Iniciação ao Esporte de forma gratuita e aberta ao público

Foto: Grupo Unis

No dia 23 de março acontecerá o 1º Encontro OAB das Pessoas com Deficiência de Varginha, evento realizado com apoio do Grupo Unis.

Com programação a partir das 8h, o encontro será realizado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) de forma gratuita e aberta ao público, em uma manhã repleta de atividades e oficinas inclusivas para toda a comunidade.

Explorando o tema da inclusão, o encontro vai reunir atividades informativas como distribuição de encartes sobre os direitos da pessoa com deficiência, Psicopedagogia Sensorial, Oficina de Libras e Símbolos da Inclusão, além de oficinas de cuidado com a saúde através dos alunos dos cursos da saúde do Unis, como massagens e momentos de beleza.

Também acontecerão atividades físicas ao ar livre e aula de zumba, além de momentos musicais com apresentações artísticas, com o objetivo de reunir toda a comunidade em uma manhã de conscientização, informação e entretenimento em prol da inclusão em nossa sociedade.

Fonte: Grupo Unis