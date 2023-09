1° Sul de Minas Festival de Literatura e Artes promove atividades gratuitas de 22 a 26/09

As atividades acontecerão no Museu Municipal e no Theatro Capitólio com entrada gratuita.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

De 22 a 26 de setembro de 2023, o Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro e a Academia Sul de Minas de Letras realizarão a 1° Sul de Minas Festival de Literatura e Artes. As atividades acontecerão no Museu Municipal e no Theatro Capitólio com entrada gratuita.

Os convites poderão ser retirados gratuitamente no Museu Municipal (Pça. Gov. Benedito Valadares, nº 141 – centro) ou no Theatro Capitólio (Rua Presidente Antônio Carlos, nº 522 – Centro) a partir desta quinta-feira (22/09).

De acordo com Marcelo Nascimento, organizador do evento, o objetivo é o fortalecimento do incentivo à leitura e a inclusão ainda maior da comunidade dos eventos artísticos, já que o Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro foi oficializado como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura.

Um dos destaques da programação é a solenidade de posse de novos Membros da Academia Sul de Minas de Letras, em seguida Concerto de primavera com a Orquestra Ribeiro Bastos de São João Del Rei, uma das mais antiga do Brasil.

Confira a programação

Sexta-feira, 22 de setembro de 2023

Local: Museu Municipal de Varginha

Horário: 9h30

Debates sobre as obras das irmãs escritoras Alaíde Lisboa e Henriqueta Lisboa nascidas em Lambari.

Solenidade e homenagem a cidade hidromineral através da exposição: Lambari a Joia Primogênita das estâncias Hidrominerais Sul mineira.

Local: Theatro Capitólio

Horário: 14h

Sessão de curtas de animação para alunos de escolas públicas do município pelo Cine Clube Padre Massote pertencente ao Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro.

Local: Theatro Capitólio

Horário: 19h30

Sessão Longa Metragem para alunos da rede pública de ensino do município pelo Cine Clube Padre Massote pertencente ao Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro.

Sábado, dia 23 de setembro de 2023

Dia do Beato Padre Victor – Patrono do Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro

Local: Theatro Capitólio

Horário: 19h

Solenidades de posse de novos Membros da Academia Sul de Minas de Letras, em seguida Concerto de primavera com a Orquestra Ribeiro Bastos de São João Del Rei, uma das mais antiga do Brasil.

Domingo, 24 de setembro de 2023

Local: Theatro Capitólio

Horário: 17h

Apresentação do Espetáculo Infantil Musical “Speto Show” com a participação da Boneca Emília cantando canções infantis conhecida por crianças e adultos.

Segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Local: Escola Municipal Professor Wanderley Bueno

Horário: 15h

Apresentação do Espetáculo Infantil “O Encantado Mundo dos Livros” pela Cia Uai de Teatro na Escola Municipal Professor Wanderley Bueno e lançamento do livro infantil “As Aventuras de Cosme e Damião” do escritor Clebio de Ornellas Moraes.

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Dia de São Cosme e São Damião

Local: Museu Municipal de Varginha

Horário: 14h

Apresentação do Espetáculo Infantil “O Encantado Mundo dos Livros” pela Cia Uai de Teatro para alunos da rede municipal de ensino e lançamento do livro As Aventuras de Cosme e Damião” do escritor Clebio de Ornellas Moraes.

Local: Museu Municipal de Varginha

Horário: 16h

Lançamento do Livro Nhá Chica a Serva da Sinhá Conceição do escritor Marcelo Nascimento.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha