Zagueira varginhense Day Silva retorna ao Flamengo para a temporada 2024

Varginhense foi eleita melhor zagueira do Brasileirão feminino 2023 pela ESPN

Foto: Divulgação / Flamengo

A zagueira varginhense Day Silva, de 31 anos, está de volta ao futebol feminino do Flamengo, sendo a nona contratação para a temporada. Day Silva, que estava na Ferroviária, já havia vestido a camisa do Flamengo entre 2015 e 2019, conquistando títulos significativos durante sua passagem anterior pelo clube.

Natural de Varginha, Day Silva iniciou sua carreira profissional no Atlético-MG, em 2010, após se destacar em equipes amadoras de sua cidade natal. Antes de sua primeira passagem pelo Flamengo, teve passagens por Duque de Caxias e Botafogo. Durante seu período no Flamengo, a zagueira foi pentacampeã carioca e campeã brasileira.

Após deixar o Flamengo em 2019, Day Silva atuou por equipes em São Paulo, representando Santos e Palmeiras, antes de sua recente volta ao clube carioca. Sua vasta experiência e histórico vitorioso fazem dela uma adição valiosa ao elenco do Flamengo para a temporada de 2024.

“Estou muito feliz com esse meu retorno ao Flamengo. Desde já, quero agradecer ao clube pela confiança no meu trabalho e pela oportunidade. É uma honra vestir o Manto Sagrado novamente e reencontrar a Nação, que é uma torcida fantástica. Só quem joga ou jogou aqui, sabe o quão marcante é. Vim para agregar e dar o meu melhor, com raça, amor e paixão.”

Fonte: Redação CSul