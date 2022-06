Viçosa: PCMG prende dois suspeitos por roubo a posto de combustíveis￼

Nesta terça-feira (7/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, no município de Viçosa, na Zona da Mata mineira, dois indivíduos, de 18 e 26 anos, suspeitos por envolvimento em roubo, ocorrido na mesma cidade, em um posto de combustíveis. O crime foi cometido no dia 9 de maio deste ano, no trevo de Silvestre.

No curso dos trabalhos policiais, foram recuperados cerca de R$ 8 mil e apreendidos celulares, coldre, munição 9 mm e maconha. A ação é resultado de trabalhos investigativos realizados pela equipe da Delegacia de Furtos e Roubos, unidade que integra a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Viçosa, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

Após a formalização das prisões, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte e foto: PCMG.