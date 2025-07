Varginha sedia, em agosto, evento que une gastronomia, cinema e outras artes

Promovida pela Associação Artística e Assistencial Russilvânia Galo, a programação tem como objetivo valorizar a riqueza cultural de Minas Gerais

Foto: Prefeitura Varginha

Varginha será palco, no mês de agosto, da Mostra de Cinema e Gastronomia Rural Mineira. O evento acontecerá nos dias 27 e 28, com atividades abertas ao público na Praça do ET.

Promovida pela Associação Artística e Assistencial Russilvânia Galo, a programação tem como objetivo valorizar a riqueza cultural de Minas Gerais, reunindo gastronomia, música, cinema e diversas expressões artísticas.

Durante os dois dias da mostra, empresários participantes poderão participar de rodadas de negócios, apresentando seus produtos a comerciantes e estabelecimentos locais.

