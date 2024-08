UNIFEI realiza colações de grau de formandos do 1º semestre de 2024 em Itabira e Itajubá

Nos dias 16 e 23 de agosto, 181 formandos da UNIFEI de Itabira e Itajubá participaram da cerimônia oficial de sua colação de grau.

Foto: UNIFEI

Nos dias 16 e 23 de agosto, respectivamente em Itabira e em Itajubá, a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) realizou as cerimônias oficiais de colação de grau dos formandos do 1º semestre de 2024.

Na cidade de Itabira, a colação ocorreu às 19 horas no auditório do Colégio Nossa Senhora das Dores, e a turma foi constituída por 88 alunos dos cursos das Engenharias Ambiental, da Mobilidade, de Computação, de Controle e Automação, de Materiais, de Produção, de Saúde e Segurança, Elétrica e Mecânica.

Em Itajubá, as colações aconteceram às 10 e às 14 horas, no Teatro Municipal Christiane Riera. Na primeira sessão, colaram grau 98 formandos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas Licenciatura, Ciências Atmosféricas, Matemática Bacharelado, Matemática Licenciatura, Sistemas de Informação e das Engenharias Ambiental, de Bioprocessos, de Computação, de Controle e Automação, Eletrônica, Hídrica e Engenharia Química. Na segunda cerimônia, colaram grau 93 formandos de Administração, Física Licenciatura e Química Bacharelado e das Engenharias de Energia, de Materiais, de Produção, Elétrica, Mecânica e Mecânica Aeronáutica.

Nas duas cerimônias, fizeram uso da palavra o pró-reitor de Graduação, o patrono, o paraninfo e o reitor da UNIFEI. Após os seus discursos, o patrono e o paraninfo receberam do professor Edson Bortoni exemplares do livro “UNIFEI: 100 Anos de História”, alusivo ao primeiro centenário da Instituição, em reconhecimento pelo prestígio aos graduados do primeiro semestre de 2024 do campus de Itajubá e por sua atuação junto à Universidade.

Ao final de cada cerimônia, o reitor e demais integrantes da mesa assinaram o termo de encerramento da ata da colação de grau dos formandos do 1º semestre de 2024. Foram também repassadas orientações sobre a emissão dos certificados de conclusão de curso e dos diplomas digitais e foi feita uma apresentação sobre as atividades realizadas pela FTS. As cerimônias foram encerradas com a realização de suas respectivas fotos oficiais.

Fonte: UNIFEI