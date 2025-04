Rede de promoção da igualdade racial realiza roda de conversa antirracista no colégio municipal de Poços de Caldas

Na oportunidade, foram apresentadas as diretrizes e propostas da nova estrutura de combate ao racismo do município, que tem como objetivo principal reduzir as desigualdades raciais, com foco na população negra, por meio de ações planejadas, além do atendimento às demandas imediatas identificadas na cidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última quarta-feira (2), integrantes da Rede da Igualdade Racial participaram de uma roda de conversa com os alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, na zona oeste do município. O bate-papo teve como objetivo abordar a pauta antirracista e combater práticas discriminatórias no ambiente escolar.

“Gostaria de destacar e valorizar a iniciativa e o interesse da equipe do Colégio Municipal em trabalhar com propostas afirmativas voltadas para práticas antirracistas no ambiente escolar e de atuar junto com a nossa Rede da Igualdade Racial. Foi um momento importante para apresentarmos o nosso trabalho”, ressalta a coordenadora da Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, Nanci de Moraes.

Também participaram da roda de conersa a presidente do Centro Cultural Chico Rei, Lucia Vera Lima, a advogada do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Beatriz Olivieri Dias, e a professora de História, Cintia Terezinha Lemes.

A roda de conversa integra uma das frentes de trabalho da Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica e da recém-criada Rede da Igualdade Racial, voltada para a realização de ações de orientação e conscientização da comunidade, com foco no debate sobre racismo estrutural e letramento racial.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas