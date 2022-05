Receita Federal destina celulares para Polícia Civil de Minas Gerais

Celulares serão utilizados em nove municípios do Sul de Minas.

A Receita Federal destinará 12 aparelhos celulares smartphones para a Delegacia Regional da Polícia Civil em Poços de Caldas. A entrega dos aparelhos acontece na quarta-feira, 4 de maio de 2022, às 11 horas, na sede da Receita Federal em Varginha, Av. Rui Barbosa, nº10.

Essa destinação tem como finalidade adequação do novo sistema de vistoria eletrônica determinada pelo Detran – MG. De acordo com a instituição estadual, o Sistema de Vistoria Veicular Eletrônica moderniza o registro de veículos automotores e gera maior segurança e agilidade nas vistorias eletrônicas. A utilização do sistema passou a ser obrigatória desde 31 de março.

Os celulares serão utilizados em nove municípios do Sul de Minas: Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Divisa Nova, Ipuíuna, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas.

O delegado da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro, ressalta que “a Polícia Civil e a Receita Federal são órgãos parceiros. A atuação integrada proporciona a realização de ações conjuntas no combate ao crime organizado. Com essa destinação, estamos suprindo uma necessidade da Polícia Civil e beneficiando a população, já que os celulares serão utilizados na nova sistemática, tornando as vistorias veiculares mais rápidas”.

“Com a apoio da Receita Federal, conseguiremos implementar em toda a área da 1ª Delegacia Regional, composta por onze municípios, o novo sistema eletrônico de vistoria de veículos. Esse sistema reduz substancialmente a possibilidade de fraudes, implicando em mais segurança para os proprietários de veículos que utilizam os serviços do Detran/MG.” Afirma a delegada Regional da Polícia Civil, Maria Cecilia Gomes Flora.

Estarão presentes na solenidade de entrega o delegado da Receita Federal no Sul de Minas, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro, a Delegada Regional de Polícia Civil, Maria Cecilia Gomes Flora e o Chefe do 18° departamento de Polícia Civil de Poços de Caldas, Edson Rogério de Morais.

A destinação para órgãos públicos é permitida em ano eleitoral. Para isso, deve ser respeitado o prazo limite de três meses antes das eleições. Conforme descrito no Art. 73, alínea IV da Lei nº. 9504 de 1997, que estabelece as normas para as eleições.

Fonte e foto: Receita Federal.