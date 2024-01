PSF em Três Corações realiza visita cultural na Casa Pelé

Iniciativas como essas, que promovem o turismo cultural e destacam as raízes locais, são fundamentais para preservar e compartilhar a história de Três Corações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe do PSF São José realizou uma visita guiada na Casa Pelé para conhecer um pouco da história da família e da infância simples do tricordiano que se tornou o Rei do Futebol. A iniciativa faz parte do Janeiro Branco, compartilhando momentos culturais e buscando o bem-estar dos servidores da unidade de saúde.

Iniciativas como essas, que promovem o turismo cultural e destacam as raízes locais, são fundamentais para preservar e compartilhar a história de nossa gente. Que mais ações assim continuem a ser realizadas, proporcionando oportunidades para que todos possam conhecer e apreciar a rica história de Três Corações e seus notáveis representantes, como o Rei Pelé.

A Prefeitura de Três Corações, através da SELTC – Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, sempre estará à disposição para promover e apoiar essas atividades culturais; pois através de atuações como essas que as pessoas podem se conectar com suas raízes, compreender a importância de seus conterrâneos ilustres e fortalecer os laços com a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Três Corações