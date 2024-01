Programa Mulheres Mil realiza formatura de 75 alunas em Três Corações

A solenidade foi realizada no Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Três Corações e 75 alunas foram contempladas com o certificado de conclusão.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Aconteceu, no dia 19 de janeiro, a formatura dos cursos de Cuidadora de Idosos, Cuidadora Infantil e Maquiadora, do Programa Mulheres Mil. A solenidade foi realizada no Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Três Corações e 75 alunas foram contempladas com o certificado de conclusão.

Compareceram à cerimônia representantes do Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Três Corações e autoridades das cidades parceiras do Programa. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDESO esteve presente, representada pelo servidor Diego Henrique dos Santos.

O Programa Mulheres Mil é fruto da parceria entre a Prefeitura de Três Corações, o Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Avançado Três Corações e as prefeituras de São Bento Abade e Carmo da Cachoeira, com o objetivo de promover qualificação de mulheres para buscarem novas oportunidades no mercado de trabalho.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza às formandas pela conquista, com votos de muito sucesso e realização profissional. Também agradece aos parceiros pela iniciativa, que certamente fará a diferença na vida destas profissionais.

Fonte: Prefeitura de Três Corações