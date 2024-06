Programa Brasil Mais Produtivo abre inscrições em Pouso Alegre e região

Iniciativa estimula a competitividade e sustentabilidade das micro e pequenas empresas do setor industrial com foco na melhoria dos resultados

Foto: Divulgação

Estão abertas na região de Pouso Alegre, as inscrições para o Programa Brasil Mais Produtivo. A iniciativa gratuita irá auxiliar os pequenos negócios do setor industrial a obterem melhores resultados. O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Sebrae, Senai, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), BNDES, Finep e Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Os interessados poderão se inscrever neste link.

Em Pouso Alegre, as empresas poderão optar pela consultoria nas modalidades: Lean Manufacturing – que realiza mapeamento de processos e ferramentas específicas com foco na redução de desperdícios; e Eficiência Energética – que propõe soluções e intervenções voltadas à diminuição no consumo de energia.

“É uma oportunidade para o empresário do setor industrial aprender e colocar em prática conhecimentos em gestão e inovação. O programa vai orientar sobre a implementação de novas práticas e ferramentas para obtenção de maior eficiência energética e sustentabilidade do negócio”, afirma a analista do Sebrae Minas Pâmela de Carvalho Dias.

Além de diagnóstico, o Programa Brasil Mais Produtivo oferece serviços de consultoria, educação profissional e apoio financeiro para melhorar a gestão, otimizar processos e promover o uso de tecnologias na empresa, pilares indispensáveis para a competitividade dos negócios.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas