Professor Cleiton realiza evento de prestação de contas em Varginha

Desde 2019, deputado estadual já destinou mais de R$ 9 milhões ao município.

O mandato do deputado estadual Professor Cleiton (PV) realiza, nesta quarta-feira (4), às 19h, no Centro de Formação da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, o evento ‘Na ponta do lápis’, onde será realizada a prestação de contas pelo parlamentar.

O Centro de Formação da Paróquia fica localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 65, Bom Pastor.

Professor Cleiton destina mais de R$ 9 milhões para Varginha.

Desde 2019, Professor Cleiton já destinou mais de R$ 9 milhões à cidade. O deputado, que é cidadão de Varginha, tem trabalhado, de forma incansável, em vários setores do município.

Somente à saúde, o deputado já repassou mais de R$ 5 milhões. Dentre os recursos, destaque para a emenda de R$ 2,4 milhões ao Hospital Regional para a implantação de uma UTI Pediátrica, demanda antiga de moradores de Varginha e região.

Com Professor Cleiton representando Varginha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a cidade também ganhou mais segurança com a instalação da Base de Segurança Móvel da Polícia Militar, que está instalada na Praça do ET, região central do município.

“Antes de ser deputado, sou professor”. A frase dita por diversas vezes pelo deputado, reflete – não somente o amor à profissão – mas, também, seu empenho nesta direção. Em seu mandato, Professor Cleiton destinou emendas a todas as escolas estaduais de Varginha. O Conservatório Estadual de Música é outra instituição ligada à educação que também foi contemplada pelo mandato do deputado. No total, mais de R$ 1 milhão foi destinado por Professor Cleiton à educação.

Já no âmbito geral, Professor Cleiton se destaca por diversas ações, tais como, a autoria da Emenda 106, que preserva a cota mínima de 762 metros para o Lago de Furnas, metragem essa que permite o múltiplo uso das águas. O deputado também foi vice-presidente da CPI da Cemig, na qual foram descobertas milhares de irregularidades, o que tem ocasionado na alta conta de energia paga pelo mineiro.

O mandato de Professor Cleiton também se baseia na fé e espiritualidade. Membro da Renovação Carismática Católica há mais de 30 anos, o deputado é, também, membro da Sociedade São Vicente de Paulo, sendo aclamado Vicentino.

Para contemplar sua ligação com Varginha, no final de 2021, Professor Cleiton foi nomeado cidadão honorário da cidade.

Fonte e foto: Divulgação