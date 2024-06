Pouso Alegre inicia o plantio de 9.000 mudas

O plantio está ocorrendo na Fazenda Copaíba, localizada no bairro Imbúia, vencedora da chamada pública para o 1º Refloresta P.A.

Nesta quarta-feira (05), dia internacional do Meio Ambiente, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, realizou o plantio simbólico do Projeto Refloresta P.A., marcando o início do plantio de 9.000 mudas.

O plantio está ocorrendo na Fazenda Copaíba, localizada no bairro Imbúia, vencedora da chamada pública para o 1º Refloresta P.A. Entre as mudas que serão plantadas, incluem-se espécies como araucária, cedro, ingá, bates, pata-de-vaca, café, figueira, urucum, amoreira japonesa, cutia, jacarandá e eucalipto.

“Esse projeto vem de encontro vem de encontro com a mudança que desejamos, em busca da sustentabilidade, de um meio ambiente mais equilibrado e melhor para toda a nossa população viver. Hoje plantamos de forma simbólica algumas árvores, que totalizarão cerca de 9.000 indivíduos. A Fazenda Copaíba foi vencedora do chamamento público, nesse primeiro momento e vai dar esse ponta pé inicial do projeto”, ressalta o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia.

A coordenação do projeto na Fazenda Copaíba será realizada pela startup Pé de Árvore Saudável (PAS), de Pouso Alegre, que possui um modelo inovador de preservação, auxiliando na geração de grande impacto econômico e socioambiental.

O Projeto Refloresta P.A. visa promover o reflorestamento em áreas privadas e públicas do município, protegendo o meio ambiente e valorizando a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.

O programa possui amplo potencial, contemplando o plantio e a conservação de vegetação de espécies nativas em áreas públicas e particulares, mediante termo de cooperação ambiental. Ele fomenta ações sustentáveis e promove medidas de conservação do bioma da Mata Atlântica, preservação e recuperação da biodiversidade e dos recursos hídricos, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, além de integrar agentes na efetivação de compensações ambientais, incentivando a cooperação entre a iniciativa pública e privada na proteção ambiental.

