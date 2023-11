Poços de Caldas vai receber evento que valoriza produtos da Região Vulcânica

Ação promovida pelo Sebrae Minas irá reunir Rodada de Negócios e feira de alimentos e bebidas da região

Foto: Sebrae Minas

Com o propósito de gerar novos negócios e parcerias e dar visibilidade aos produtos do setor de alimentos e bebidas produzidos nos 12 municípios que compõem a Região Vulcânica, o Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, vai realizar o 1º Origem Vulcânica. A iniciativa vai englobar a Rodada de Negócios setorial e feira com exposição, degustação e vendas desses itens. O evento será realizado de 10 a 12 de novembro, no Espaço Cultural da Urca. Mais informações pelo telefone (35) 3722-3352.

A feira é gratuita e destinada à população de Poços de Caldas, moradores das cidades vizinhas e turistas, pois vai reunir, em um único espaço, os melhores produtos da região. O evento, além de possibilitar mais visibilidade para os pequenos negócios participantes, é também uma grande oportunidade de os visitantes degustarem produtos típicos e se aprofundarem mais nos verdadeiros sabores regionais.

No dia 10 de novembro, durante a Rodada de Negócios, 30 micro e pequenas empresas ofertantes de produtos de alimentos e bebidas da Região Vulcânica irão negociar com 30 grandes compradoras convidados do segmento de atacados, supermercados, empórios, mercearias e food services. Por meio de encontros presenciais com duração de 20 minutos, o objetivo é gerar negócios a partir da conexão entre oferta e demanda.

A Feira de Alimentos e Bebidas da Região Vulcânica será nos dias 11 e 12 de novembro, com expositores das cidades sul-mineiras de Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas, além dos municípios de Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama, que estão localizados em São Paulo. Durante o evento haverá degustação e venda de produtos regionais, como azeites, bolachas caseiras, cafés, cervejas, doces e geleias típicas, queijos e vinhos.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo o evento cria um ambiente propício para a geração de negócios futuros. “Será uma oportunidade para os participantes identificarem novas parcerias comerciais, ampliarem a carteira de fornecedores e trocarem experiências”, afirma.

Programação completa:

Rodada de Negócios

Dia 10/11, sexta-feira

9h – Circulação e degustação livre

10h30 – Rodada de negócios (encontro entre ofertantes e compradores)

12h30 – Almoço

13h30 – Rodada de negócios (encontro entre ofertantes e compradores)

Feira de Alimentos e Bebidas

Dia 11/11, sábado

9h às 21h – degustação e venda de produtos regionais

Dia 12/11, domingo

9h às 16h – degustação e venda de produtos regionais

SERVIÇO

Origem Vulcânica em Poços de Caldas

Data: 10 a 12 de novembro

Local: Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro)

Saiba mais em: (35) 3722-3352

Fonte: Luciana Trindade