Poços de Caldas busca trazer indústria italiana fabricante de pneus de competição

Reunião com autoridades municipais busca viabilização de mais uma indústria para Poços

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas está procurando viabilizar a vinda da indústria Le Cont, fabricante italiana de pneus de competição, que está em negociações com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). Caso a vinda seja efetivada, o município ganhará mais uma grande indústria e também um forte parceiro para o retorno do kartódromo para a cidade.

Um encontro no gabinete do prefeito, na manhã da última terça, 23, reuniu representantes da empresa Kart Mini e Le Cont, Mário Carvalho e Renê Carvalho, com o objetivo de fomentar a vinda da indústria de pneus para Poços de Caldas. Também esteve presente o empresário poços-caldense Dionísio Gabriel Vaz, o vice-prefeito Júlio César de Freitas e os secretários Franco Martins, Paulo Ney e Donizetti Albino, além do coordenador de Fomento Industrial, Gustavo Cotrim.

“Com a vinda da empresa, além de fomentar a industrialização no município, também o esporte automotor receberá novo incentivo. Durante a reunião, os representantes da empresa se mostraram interessados em fazer parte de um possível novo projeto de um kartódromo em Poços”, informa Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

A LeCont é uma empresa italiana especializada na produção de pneus de competição para karts e carros de corrida com compostos de alto desempenho. Fundada em 1993 em Rovereto, Trentino-Alto Adige, pelos irmãos Sergio e Valter Cont, entusiastas do automobilismo, a LeCont estreou com sucesso imediato nos mercados do kart e do automobilismo, estabelecendo-se como um dos principais fabricantes líderes de pneus aprovados pela CIK-FIA para o kart na Itália e também no exterior. Durante sua trajetória, foi vencedora de inúmeros campeonatos FIA e WSK , como as 24 Horas de Le Mans Karting e o Pikes Peak Hill Climb, graças a produtos certificados ISO de alta qualidade, inovadores e de alto desempenho.

A empresa está comprometida com a inovação, investindo em novas tecnologias para permanecer na vanguarda do respeito ao meio ambiente, como a introdução da tecnologia RFID, testes dinâmicos em bancada e descarte de pneus verdes.

Através de um laboratório de investigação e desenvolvimento, a LeCont emprega engenheiros e técnicos especializados no desenvolvimento de novos compostos para uma gama de pneus concebidos para diferentes competições de karting para as melhores equipes e pilotos do mundo.

Com presença global em mais de 30 países (revendas) e uma produção anual de mais de 100.000 pneus, a LeCont orgulha-se de produzir pneus dedicados à corrida e ao treino de pilotos de F1 do calibre de Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lando Norris e Daniel Ricciardo e ao treino de novos jovens talentos para o futuro da F1, como Andrea Kimi Antonelli também através de competições como o LeCont Trophy e o circuito americano New York Race Complex, nos EUA.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas