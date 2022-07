Idoso é encontrado sem vida no Jardim Keneddy 2, em Poços de Caldas

Homem tinha um corte no pescoço, segundo a PM.

Redação CSul

Conforme a Polícia Militar, a carteira da vítima de 62 anos, foi encontrada em um rio nas proximidades da residência do idoso. A PM acredita na possibilidade de latrocínio.

De acordo com informações relatadas à PM, a irmã do idoso teria descoberto o óbito. A mulher teria tentado contato desde o fim de semana e então seguiu para a residência da vítima, pois o homem tinha problemas de saúde.

Segundo a PM, a irmã teria chamado pelo homem, porém não teve resposta. Em seguida, a mulher olhou pelas frestas do portão e viu o idoso caído na garagem.

A vítima chamou pelos militares que se deslocaram até a residência. De acordo com a PM, eles conseguiram entrar no local e viram o corte no pescoço da vítima.

O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Alfenas. A perícia da Polícia Civil também esteve no local.

*Com informações G1 Sul de Minas