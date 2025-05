Governo de Minas vistoria escola municipal beneficiada pelo Projeto Mãos Dadas em Águas Vermelhas

Iniciativa destinou R$ 1,1 milhão para reformas e ampliação do prédio e da quadra poliesportiva da unidade escolar; em agenda na região, governador também esteve nas idades de Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre e Curral de Dentro



Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG

O governador Romeu Zema vistoriou as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Esperidião Ferreira de Oliveira, em Águas Vermelhas, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (15/5).



A unidade de ensino recebeu R$ 1,1 milhão do Governo de Minas, por meio do Projeto Mãos Dadas, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), recurso empregado nas reformas do prédio escolar, que também foi ampliado, e da quadra poliesportiva.



“É muito bom ver a educação melhorar em Minas Gerais e conhecer uma escola como esta, que passou por melhorias recentes, que está bonita, fico feliz de ver esses avanços. Parabéns à diretora, às professoras daqui da escola, por tudo que vocês têm conquistado em prol dos alunos”, destacou Romeu Zema.



O município de Águas Vermelhas aderiu ao Projeto Mãos Dadas em 2022 e incorporou 487 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, resultando em um total de R$ 3,1 milhões em recursos do Governo de Minas. Além da Escola Municipal Esperidião Ferreira de Oliveira, o município recebeu recursos para ampliação da Escola Municipal Branca de Neve e reforma geral da Escola Municipal Sebastião Vaz da Costa.



Projeto Mãos Dadas



Lançado em 2021, o projeto visa fortalecer a colaboração entre o Estado e os municípios na gestão do ensino público. Enquanto as matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental são absorvidas pelos municípios, o Estado investe em infraestrutura, apoio pedagógico e recursos diversos.



Em todo o estado, o Mãos Dadas já destinou mais de R$ 1,5 bilhão a 163 municípios, beneficiando cerca de 64 mil matrículas.



Os resultados incluem a construção de 194 escolas e creches, 424 reformas e ampliações, a entrega de mobiliários e equipamentos a 345 escolas e a aquisição de 93 veículos para o transporte escolar. O projeto também prevê a cessão de imóveis e a adjunção de professores estaduais aos municípios.



Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre e Curral de Dentro



O governador também vistoriou, nesta quinta-feira (15/5), a Unidade Básica de Saúde Iderval Ferraz Mendes “Garapão” (UBS Alto do Reis), em Cachoeira de Pajeú. Inaugurado há pouco mais de um ano, o local acolhe os mais de 9,1 mil cachoeirenses que residem no município.



“Essa UBS é uma obra que ficou parada aqui por oito anos, o mesmo aconteceu em várias outras cidades de Minas e, agora, estamos dando um jeito no nosso estado, com muito trabalho e muita disciplina”, ressaltou o governador Romeu Zema.



Ainda na região Norte do estado, o governador esteve nas cidades de Divisa Alegre e Curral de Dentro, onde se reuniu com lideranças, produtores rurais e representantes da sociedade civil. Zema apresentou os avanços realizados pelo Governo de Minas nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Fonte: Agência Brasil