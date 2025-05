Governo de Minas abre evento em que bombeiros de todo o Brasil debatem extremos climáticos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou, na manhã desta terça-feira (6/5), da abertura do Encontro da Comunidade Operacional de Bombeiros (Ecobom) 2025.



Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG



Este é um dos maiores eventos da categoria realizados no Brasil, que neste ano ocorre entre os dias 6 e 8/5 em Belo Horizonte, organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O tema escolhido para este ano, Extremos Climáticos, reunirá, além de bombeiros militares de todo país, autoridades governamentais, instituições acadêmicas, representantes dos setores público e privado, brigadistas, engenheiros, profissionais da saúde, da segurança pública e da educação, entre outros.

No ano em que o Brasil sedia a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o Ecobom 2025 se posiciona como um fórum essencial para debater o impacto dessas mudanças na segurança pública.

Os militares do Corpo de Bombeiros estão na linha de frente dos desastres naturais, como enchentes e incêndios florestais, que vêm aumentando em função das mudanças climáticas. As consequências desses fenômenos exigem respostas rápidas, coordenadas e cada vez mais eficientes.

O encontro reforça a importância da prevenção, da tecnologia e da otimização operacional para enfrentar os desafios de um cenário climático cada vez mais complexo. A programação inclui a exposição de viaturas e veículos antigos, apresentação de recursos e estandes educativos, demonstrações práticas, simuladores de capotamento, impacto, sono e embriaguez.



O evento deve contar com integrantes dos serviços de urgência e emergência do Estado, representantes das secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), das polícias Militar (PMMG) e Civil (PCMG), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), integrantes do Movimento Maio Amarelo, ligas acadêmicas de cursos da área da Saúde, entre outros.



Competições e treinamento



No contexto da campanha Maio Amarelo, mês de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito, o Ecobom promoverá o Desafio Estadual de Salvamento Veicular.



As equipes competidoras enfrentarão cenários desafiadores para aprimorar as técnicas de salvamento, que simulam situações reais de resgate de vítimas, colocando à prova habilidades em manobras e utilização de equipamentos, com arbitragem da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento (Abres).



Durante a Ecobom, também é realizada a competição Bombeiro de Aço, conhecida por levar os bombeiros militares ao limite da resistência física, técnica e tática, em um circuito que simula operações reais de resgate, combate a incêndios e salvamento, com obstáculos desafiadores.



Investimentos e preparação



O Governo de Minas segue investindo para fortalecer a atuação do CBMMG. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024, foram adquiridos mais de 403 tipos de materiais e equipamentos operacionais para o Corpo de Bombeiros, totalizando mais de 1 milhão de itens entre bens de capital e de custeio, com um investimento superior a R$ 120 milhões.



No âmbito da gestão de frotas, foram adquiridas 525 viaturas de bombeiros, como parte de um esforço contínuo de atualização e modernização dos recursos disponíveis. Em fevereiro, o CBMMG recebeu dois helicópteros para reforçar o atendimento aeromédico e de emergência no estado. As aeronaves do modelo EC145-D3 foram adquiridas por R$ 164 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES).



Considerando o cenário de seca extrema e altas temperaturas que marcaram 2024, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também já se prepara para as variações climáticas, apostando no uso de tecnologias, treinamento e trabalho integrado para reforçar o atendimento.



Também há iniciativas de mitigação, como a Operação Alerta Verde, que já vistoriou 124.272 lotes vagos, desde a sua implementação em 2021. A ação busca identificar potenciais locais de risco, antes do período crítico de estiagem.

Fonte: Agência Minas