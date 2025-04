Festival Literário Internacional de Poços de Caldas deve reunir 50 mil pessoas

A 20ª edição do Flipoços acontece de 26 de abril a 4 de maio, no Parque José Afonso Junqueira.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Começa neste sábado, dia 26 de abril, a 20ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), que vai até 4 de maio no Parque José Afonso Junqueira. A Prefeitura de Poços de Caldas é uma das parceiras do evento, considerado um dos principais festivais literários do país e que deve atrair cerca de 50 mil pessoas, movimentando setores como turismo, comércio e gastronomia.

Com o tema “Biografias: Celebrando a Vida Através do Tempo”, o Flipoços 2025 presta homenagem a Portugal e reúne mais de 100 atividades, incluindo mesas literárias, oficinas, lançamentos, shows, congressos e encontros gastronômicos. O evento também promove a integração de países lusófonos, com a presença de escritores internacionais.

Entre os nomes confirmados estão Valter Hugo Mãe, Mary Del Priore, Celso Lafer, Paulo Rezutti, Itamar Vieira Junior, Ondjaki, Eduardo Bueno, Lira Neto e Roberta Martinelli. A programação contempla temas como literatura LGBTQI+, literatura indígena, turismo literário, inteligência artificial e mercado editorial.

A Vila Literária de Minas Gerais será novamente montada no parque, reunindo mais de 40 expositores em um espaço com múltiplos palcos e atrações simultâneas. O público terá acesso a uma ampla variedade de livros e produtos culturais a preços acessíveis.

Gastronomia e atrações paralelas

No dia 27, o festival recebe o 2º Ciclo de Cozinha Mineira, com painéis temáticos e vivências gastronômicas em parceria com a Associação Caminhos Gerais, Frente da Gastronomia Mineira e Sebrae Minas. À noite, shows e apresentações musicais encerram a programação diária.

O festival é uma realização da GSC Eventos Especiais, Prefeitura de Poços de Caldas, Ministério da Cultura e União Literária de Minas Gerais. Tem patrocínio da Codemge, Althaia, Valgroup e Rede Itaú, além de apoio de diversas instituições e marcas parceiras.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas