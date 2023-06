Feira do livro agora é bem cultural imaterial da Campanha

A feira contribui para a formação de uma sociedade mais criativa, crítica e culturalmente rica.

Foto: Prefeitura de Campanha

A Feira do Livro de Campanha, carinhosamente conhecida como Flic, recebeu um importante reconhecimento por parte do município ao ser registrado como Bem Imaterial Municipal. A decisão foi aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Campanha e ratificada pelo Prefeito Roberto Silva, através do Decreto nº 7579/2023, que reconheceu a importância cultural, educacional e potencialmente turística do evento para a cidade.

A Flic, que já passou por 20 edições, tem se firmado como um dos principais eventos literários da região. A cada ano, o evento atrai escritores renomados, editoras, estudantes, professores e amantes da literatura, promovendo um ambiente de troca de conhecimento e incentivo à leitura.

O registro da Flic como Patrimônio Imaterial do Município visa preservar a identidade cultural da feira, reconhecendo-a como parte integrante da história e da memória coletiva da comunidade campanhense. Além disso, o status de Bem Imaterial confere à feira proteção legal e respaldo institucional para sua continuidade e desenvolvimento.

O Prefeito Roberto Silva destacou a importância da Feira do Livro como espaço de democratização da leitura e acesso à cultura, além de ressaltar o impacto positivo que ela tem na educação, principalmente de crianças e jovens. Segundo ele, a feira, que já faz parte do calendário do Município, contribui para a formação de uma sociedade mais criativa, crítica e culturalmente rica.

Parabéns à ONG Sebo Cultural, promotora da Feira do Livro de Campanha!

Fonte: Prefeitura de Campanha