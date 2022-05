Delegados do Ceará visitam Central do Plantão Digital da PCMG￼

Dois delegados da Polícia Civil do Ceará (PCCE) para uma visita técnica à Central Estadual do Plantão Digital

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu, na última semana, dois delegados da Polícia Civil do Ceará (PCCE) para uma visita técnica à Central Estadual do Plantão Digital, inaugurada pela polícia mineira em dezembro de 2021.

“O motivo da visita é conhecer e trocar experiências sobre a metodologia, o funcionamento, as vantagens, enfim, toda a experiência do Plantão Digital na PCMG, para que ambas as instituições enriqueçam ainda mais seus respectivos projetos”, disse o gerente do projeto Plantão Digital, delegado Thiago Rocha Ferreira, que acompanhou os delegados cearenses.

Na ocasião, o coordenador da Central de Procedimentos Virtuais da Polícia Civil do Ceará, delegado Marcos Aurélio de França, contou que a PCCE está implementando um projeto inicial naquele estado. “Essa visita tem sido fundamental para, quem sabe, chegarmos onde Minas Gerais está, que é na vanguarda da tecnologia, no que diz respeito ao flagrante virtual”, exaltou.

Além da Central do Plantão Digital, os delegados da PCCE visitaram algumas Delegacias de Plantão na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Central do Plantão Digital

A Central Estadual do Plantão Digital funciona no Prédio Alterosas, na Cidade Administrativa, e conta com 24 estações de trabalho, todas equipadas para a realização de chamadas de videoconferência simultaneamente, além de um painel digital para distribuição das ocorrências policiais. A unidade é composta por delegados e escrivães, que se alternam em turnos de trabalho de 12 horas ininterruptas.

Fonte: Polícia Civil MG / Foto: Divulgação/PCMG