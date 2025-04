Curta Varginha” une Cinema, Música, Literatura e Memória na antiga Estação Ferroviária

Foto: Fundação Cultural de Varginha/MG

Nos dias 11 e 12 de abril (sexta e sábado), acontecerá a primeira edição do Curta Varginha – Mostra de Cinema e Cultura. O evento gratuito ocupa a Estação Ferroviária com uma programação intensa voltada para o cinema brasileiro contemporâneo, a música regional, a literatura mineira e o resgate da memória local.

A mostra de cinema exibirá filmes brasileiros produzidos nos últimos dois anos, divididos em seis sessões temáticas, incluindo categorias como Memória, Identidade e Cultura, Mulher Preta no Cinema e UFO, esta última inspirada na fama ufológica de Varginha. Também haverá sessões infantojuvenis, voltadas para toda a família.

A curadoria é assinada pelo premiado cineasta Marco Antonio Pereira, reconhecido internacionalmente por sua obra sensível e profunda sobre o Brasil profundo.

Além da sétima arte, o evento apresenta uma programação musical com dois shows imperdíveis: no dia 11, o projeto Braia, de Bruno Maia (Tuatha de Danann), apresenta um pocket show com músicas inéditas; no dia 12, o violeiro Felipe Silveira, de Alfenas, traz à cena a força da música de raiz mineira.

A literatura também marca presença com uma roda de conversa reunindo três autores mineiros no dia 12: Marcus Madeira (Causos da Política de Varginha), Lucas Silva (Cicatrizes) e Carlos Antônio Pinto, ex-ferroviário e autor do romance Um Fantasma no Trem, que dialoga diretamente com o espaço da mostra e a história ferroviária brasileira.

Completando a programação, duas oficinas de audiovisual serão oferecidas na Biblioteca Pública de Varginha, ministradas pelo cineasta Bruno de Souza, que também participa da mostra com o filme O Sol da Liberdade.

De acordo com o idealizador do evento, Bruno Maia (Braia Produções), “nada mais natural do que uma categoria UFO para uma mostra em Varginha. A cidade desperta interesse mundial por conta do incidente de 1994. O ET de Varginha é um patrimônio cultural e simbólico que agora ganha espaço também no audiovisual.”

O Curta Varginha – Mostra de Cinema e Cultura é uma iniciativa da Braia Produções, com recursos da Lei Paulo Gustavo, realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural. O evento tem ainda o incentivo das Óticas Maurício, Giggio Spaguetti, Via Connection, Just Coffee e W. Outdoor

Fonte: Fundação Cultural de Varginha/MG